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Гвардиола: У Ман Сити самая маленькая глубина состава в АПЛ

Испанец пожаловался на количество доступных игроков в обойме
Сегодня, 00:46
Пеп Гвардиола
Пеп Гвардиола

В рамках 23 тура чемпионата Англии Ман Сити победил Астон Виллу.

Следующий матч "горожан" пройдет уже через 2 дня, а именно 15 февраля против Арсенала.

Наставник манкунианцев Пеп Гвардиола отреагировал на загруженный график. По словам испанца, у него в распоряжении слишком мало игроков.

"Мы имеем лишь 18-19 игроков. Глубина нашего состава очень мала, возможно, наименьшая в АПЛ сейчас.

Важно, чтобы у нас не было травм. У нас есть замечательная методология тренировок, чтобы справиться с усталостью и избегать проблем. Есть невероятные врачи и физиотерапевты, я борюсь за это много лет.

Матч с Арсеналом? У них еще есть игра в запасе. Будем смотреть уже тогда, когда АПЛ завершится. Но мы едем в Лондон, чтобы победить.

Если Арсенал и набрал 50 очков в первом круге, то только потому, что они в порядке. Мы же сегодня сократили отставание, потому что командный перформанс был хорошим", - сказал Гвардиола.

На данный момент у Арсенала 51 пункт в 21 матче, а у Ман Сити 48 очков в 22 встречах.


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