Экс-игрок сборной Турции завершил карьеру после дебютной игры за последний клуб

В конце января этого года испанский Интерсити подписал экс-игрока Галатасарая и сборной Турции Эмре Чолака.

Карьера Чолака в клубе оказалась очень короткой. Хавбек отыграл 30 минут в одном матче после чего решил завершить карьеру.

"Я ушел из футбола. Храни вас Бог, после сегодняшнего дня я буду жить ради счастья своей семьи. У меня есть жизнь, проводите время со своими близкими", - написал он в Instagram.

Издание Marca связалось с руководством клуба из Аликанте, которое сообщило, что именно из-за поста игрока в социальной сети узнали о его решении.

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"Мы узнали об этом через Instagram, это застало нас врасплох, мы ничего не знали. Мы не знаем, связано ли это с землетрясением в Турции или нет. Мы разговариваем с игроком, чтобы выяснить, можно ли достичь соглашения, но пока нет ничего официального", - сказал источник в клубе этому СМИ

Примечательно, что спустя 10 часов сообщение исчезло из аккаунта турка в социальной сети, но опровержения за ним не последовало.