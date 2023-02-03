iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Озил намерен завершить карьеру

Футболист просто не явился на тренировку.
Сегодня, 15:31
Месут Озил / Getty Images
Месут Озил / Getty Images

Месут Озил, выступающий за Истамул, собирается заявить о завершении карьеры, уверены турецкие СМИ.

34-летний футболист был заменен на 46-й минуте матча против Кайсериспора и после этого покинул поле.

На следующий день Месут не пришел на тренировку, а партнерам сказал, что завершает карьеру. Теперь клуб и футболист планируют разорвать контракт.

Месут Озил - чемпион мира в составе сборной Германии, ярче всего он выступал за мадридский Реал и лондонский Арсенал.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Месут Озил

Статьи по теме

Від Нетцера і Брайтнера до Крооса і Рюдігера: десятка німців в історії Реала Від Нетцера і Брайтнера до Крооса і Рюдігера: десятка німців в історії Реала
Истанбул объявил о переходе Озила Истанбул объявил о переходе Озила
Фенербахче расторг контракт Озила за два года до окончания срока его действия Фенербахче расторг контракт Озила за два года до окончания срока его действия
Агент Озила рассказал, чем будет заниматься немец после завершения карьеры Агент Озила рассказал, чем будет заниматься немец после завершения карьеры
Помочь журналистам

Видео

Реал - Валенсия 2:0 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Испании
Реал - Валенсия 2:0 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Испании

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Соболенко поднялась на второе место, Калинина обновила свой личный рекорд
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Биатлон-2022/2023: расписание и результаты гонок
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович вернулся на вершину, Крутых установил собственный рекорд
просмотров

Последние новости

Теннис16:34
Кубок Дэвиса: Белинский сделал счет 2:0 в пользу Украины
Формула 115:59
Форд объявил о планах вернуться в Формулу 1 с сезона-2026
НБА15:37
Митчелл едва не устроил драку с игроком Мемфиса из-за удара в пах
Европа15:31
Озил намерен завершить карьеру
Теннис14:54
Таиланд: Цуренко вышла в полуфинал, Костюк сыграет в четвертьфинале
Европа14:51
Клубы АПЛ недовольны поведением Челси на трансферном рынке
Другие страны14:37
Алвес умолял жену вернуться после того, как она подала на развод из-за обвинения в изнасиловании
Европа14:30
Бернарду Силва хочет покинуть Манчестер Сити
Бокс13:57
Беллью: Усик - единственный, кто может победить Фьюри
Европа13:08
Арсенал продлил контракт с лидером команды
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK