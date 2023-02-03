Озил намерен завершить карьеру
Футболист просто не явился на тренировку.
Месут Озил, выступающий за Истамул, собирается заявить о завершении карьеры, уверены турецкие СМИ.
34-летний футболист был заменен на 46-й минуте матча против Кайсериспора и после этого покинул поле.
На следующий день Месут не пришел на тренировку, а партнерам сказал, что завершает карьеру. Теперь клуб и футболист планируют разорвать контракт.
Месут Озил - чемпион мира в составе сборной Германии, ярче всего он выступал за мадридский Реал и лондонский Арсенал.