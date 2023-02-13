Нагельсманн: Шансы в нашей с ПСЖ паре равны

Наставник мюнхенской Баварии Юлиан Нагельсманн высказался о предстоящем матче против ПСЖ в рамках Лиги чемпионов.

По словам немецкого специалиста, он уверен в том, что его команде удастся выступить на высшем уровне и достичь результата.

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"Нужно препятствовать доставке мяча к Месси, Неймару и Мбаппе, но у соперника есть не только они. Также они имеют быстрых фулбеков и других талантливых футболистов. ПСЖ тоже будет думать, как остановить наших игроков.

Лига чемпионов очень важна для парижан, а у нас равная пара - 50 на 50. Уверен, что мы выступим на самом высоком уровне и достигнем результата.

Все хотят выиграть трофей. Бундеслига важна, но ей не такое внимание уделяют СМИ.

Наша задача - не оставлять Месси и Мбаппе пространства. Они опасны, когда его получают. Я еще не решил, по какой схеме будет играть Бавария, но это не является ключевым", - прокомментировал Нагельсманн.

Наптомним, первый поединок 1/8 финала ЛЧ между Баварией и ПСЖ пройдет завтра, 14 февраля.