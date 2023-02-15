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Экс-партнер Зинченко: Он дышит футболом, Алекс всегда был очень целеустремленным

Эммануэль Фримпонг дал характеристику украинцу.
Сегодня, 13:48
Александр Зинченко
Александр Зинченко

Бывший полузащитник Арсенала Эммануэль Фримпонг, поигравший с Александром Зинченко в Уфе поделился мыслями об украинца.

По словам ганца, Зинченко всегда распрашивал его о периоде в стане "канониров".

"Он дышит футболом. Он всегда был таким целеустремленным. И у него очень поддерживающая семья, особенно его мама".

Он часто спрашивал меня об Арсенале, - заявил Фримпонг. Он говорил: "Ты играл с Робином ван Перси? Вот это да! Не могу поверить, что ты играл с ван Перси - это просто безумие". Мы продолжали разговор. "А Венгер был твоим тренером? Боже мой!". Он звонил другу: "Не могу поверить, что этот парень играл за Арсенал. Это всегда было связано с Арсеналом, никаких других команд. То, что он делает сейчас, - это то, о чем он мечтал".

"Его английский был очень плохим", - говорил он. "Я был, наверное, лучшим знатоком английского в клубе, поэтому я учил его языку. Он всегда задавал вопросы об Англии. Сначала я думал, что это немного странно. Но это показало его мышление. Он уже планировал все наперед".

"Когда я вспоминаю те годы, многие из тех, кого я встречал на своем пути имели расистские взгляды. Зинченко же был человеком, который мог вписаться куда угодно, будь то Англия или маленькая деревня в Африке", - рассказал экс-хавбек в интервью The Athletic.

Напомним, ранее сообщалось, что Зинченко помог беженцам стать членами академии Манчестер Сити.


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