Реал вместе с Луниным разгромил Эльче

Мадридский клуб приблизился к Барселоне в турнирной таблице.

В рамках 21-го тура чемпионата Испании Реал на своем поле принимал Эльче. Мадридский клуб не оставил шансов сопернику, выиграв встречу с разгромным счетом - 4:0.

На восьмой минуте первый гол в ворота гостей забил Асенсио, который воспользовался передачей Карвахаля.

В средине тайма Реал получил право на пенальти, который уверенно реализовал Бензема.

Уже перед перерывом французский нападающий оформил дубль, реализовал второй пенальти.

Во втором тайме команды создали несколько моментов. Точку же поставил Лука Модрич, который забил на 80-й минуте.

Отметим, что украинский голкипер Реала Андрей Лунин провел весь матч на поле.

В турнирной таблице чемпионата Испании Реал идет на втором месте, отставая от Барселоны на восемь очков. Эльче, в свою очередь, занимает последнее место.

Статистика матча Реал - Эльче в рамках 21-го тура чемпионата Испании

Реал - Эльче 4:0

Голы: Асенсио, 8, Бензема, 30 (пен.), 45 (пен.), Модрич, 80