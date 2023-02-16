Зинченко получил среднюю оценку за игру в матче Арсенал - Манчестер Сити

В среду, 15 февраля, в рамках перенесенного 12-го тура чемпионата Англии Арсенал на своем поле принимал Манчестер Сити. Подопечные Хосепа Гвардиолы обыграли соперника - 3:1.

Аналитический портал WhoScored подвел итоги встречи, выставив оценки всем футболистам.

Украинский защитник лондонской команды Александр Зинченко провел на поле всю игру, а за свое выступление получил среднюю оценку - 6,1.

Зинченко сделал одну ключевую передачу, два отбора, один перехват и 61 передачу (80,3% успешных).

В турнирной таблице АПЛ Манчестер Сити обошел Арсенал, у которого одна игра в запасе.