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Зинченко получил среднюю оценку за игру в матче Арсенал - Манчестер Сити

Украинский футболист не помог команде добыть положительный результат.
Сегодня, 00:39
Александр Зинченко / Getty Images
Александр Зинченко / Getty Images

В среду, 15 февраля, в рамках перенесенного 12-го тура чемпионата Англии Арсенал на своем поле принимал Манчестер Сити. Подопечные Хосепа Гвардиолы обыграли соперника - 3:1.

Аналитический портал WhoScored подвел итоги встречи, выставив оценки всем футболистам.

Украинский защитник лондонской команды Александр Зинченко провел на поле всю игру, а за свое выступление получил среднюю оценку - 6,1.

Зинченко сделал одну ключевую передачу, два отбора, один перехват и 61 передачу (80,3% успешных).

В турнирной таблице АПЛ Манчестер Сити обошел Арсенал, у которого одна игра в запасе.


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