Трубин и Михайличенко - лучшие футболисты Шахтера в игре с Ренном по версии Sofascore
Футболисты получили одинаковые оценки.
В рамках 1/16 финала Лиги Европы Шахтер неожиданно победил Ренн со счетом 2:1.
Портал Sofascore выставил свои оценки по итогам данного поединка.
Лучшими в составе "горняков стали Богдан Михайличенко и Анатолий Трубин. Игроки получили аналогичные оценки, а именно 7.2 балла.
Худшим футболистом Шахтера, который вышел в старте, был признан Лассина Траоре, получивший 6.4 балла.
Напомним, на ISPORT доступен видео голов и обзор матча Шахтер - Ренн.