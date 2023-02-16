Трубин и Михайличенко - лучшие футболисты Шахтера в игре с Ренном по версии Sofascore

В рамках 1/16 финала Лиги Европы Шахтер неожиданно победил Ренн со счетом 2:1.

Портал Sofascore выставил свои оценки по итогам данного поединка.

Лучшими в составе "горняков стали Богдан Михайличенко и Анатолий Трубин. Игроки получили аналогичные оценки, а именно 7.2 балла.

Худшим футболистом Шахтера, который вышел в старте, был признан Лассина Траоре, получивший 6.4 балла.

Напомним, на ISPORT доступен видео голов и обзор матча Шахтер - Ренн.