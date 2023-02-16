Тен Хаг - об игре с Барселоной: Мы должны были забивать больше

В рамках 1/16 финала Лиги Европы Манчестер Юнайтед сыграл с Барселоной.

Наставник "красных дьяволов" Эрик тен Хаг поделился мыслями о поединке. Нидерландец заявил, что его команда была лучше.

Мы противостояли лучшей команде Испании на выезде и доминировали - думаю, должны были забить минимум 4 гола.

Если на Олд Траффорд будет такой же матч, то каждый захочет его посмотреть.

Отдам должное Рэшфорду, он в невероятной форме. Но это также был хороший командный перформанс", - заявил специалист.

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