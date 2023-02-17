Новичок Днепра-1 Пеглоу - худший игрок матча против АЕка по версии Sofascore
Дебют у бразильца вышел не самым удачным
В рамках первого поединка 1/16 финала Лиги конференций СК Днепр-1 минимально проиграл АЕКу со счетом 1:0.
Портал Sofascore выставил оценки игрокам обеих команд по итогам прошедшего матча.
Лучшими в составе "спортклубовцев" стали Макс Валеф и Александр Пихаленок, получившие оценку 7.2
Роль худшего отвели бразильцу Жоао Пеглоу, для которого этот матч стал дебютным. Новичок украинского клуба провел ужасный поединок и в результате получил 5.9 балла.
Напомним, ответный матч пройдет через неделю, 23 января.