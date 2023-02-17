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Наставник Борнмута - о готовности Забарного: Все по старому. Он еще травмирован

Дебют украинца за "вишен" откладывается.
Сегодня, 15:54
Илья Забарный
Илья Забарный

В рамках 24 тура чемпионата Англии Бормнут встретится с Вулверхэмптоном.

Наставник "вишен" Гарри О'Нил провел пресс-конференцию перед матчем. Специалист рассказал о кадровой ситуации.

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Англичанин отметил, что Илья Забарный все еще не готов дебютировать в стане своей новой команды.

"Все так же, как и было ранее. Ллойд Келли еще не вернулся, Илья Забарный еще не вернулся", заявил О'Нил

Матч между Борнмутом и Вулверхэмптоном состоится завтра, 18 февраля, в 17:00 по Киеву.


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