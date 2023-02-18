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Ди Мария: ПСЖ дал Мбаппе власть, когда рядом с ним был лучший в истории

Аргентинец рассказал о вседозволенности француза.
Сегодня, 12:23
Мбаппе и Месси / Getty Images
Мбаппе и Месси / Getty Images

Бывший вингер ПСЖ Анхель Ди Мария поделился мнением о положении форварда Килиана Мбаппе в стане парижского клуба.

"Я думаю, что Франция в целом возложила на Мбаппе большую ответственность. Народ, президент, ПСЖ. Они заставили его остаться, когда он мог бы уйти. Но они дали ему всю эту власть, когда рядом с ним был лучший в истории.

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Я думаю, они дали ему всю эту власть, потому что он француз, он там родился, выиграл чемпионат мира и у него впереди выдающаяся карьера. Но, помимо этого, он был хорошим парнем, когда я был в ПСЖ, и я не думаю, что он сильно изменился", – сказал Ди Мария в интервью ESPN.

В текущем сезоне на счету Мбаппе 13 голов и 2 ассиста в 19 матчах Лиги 1.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Лионель Месси Анхель Ди Мария Килиан Мбаппе

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