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Месси, Мбаппе и Бензема вошли в финальную тройку номинантов на приз лучшему игроку года The Best

Игроки поспорят за престижную награду.
Сегодня, 19:13
The best / FIFA
The best / FIFA

Определена финальная тройка номинантов на приз лучшему игроку 2022 года по версии ФИФА.

В итоговом списке кандидатов на награду The Best остались нападающие ПСЖ Лионель Месси и Килиан Мбаппе, а также форвард Реала Карим Бензема.

Напомним, имя победителя будет объявлено на церемонии в Париже, которая состоится 27 февраля.

В 2021 году приз лучшему игроку от ФИФА выиграл форвард Роберт Левандовски.

Ранее ФИФА объявила финальную тройку претендентов на премию Пушкаша.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лионель Месси Карим Бензема Килиан Мбаппе The best FIFA

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