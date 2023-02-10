Месси, Мбаппе и Бензема вошли в финальную тройку номинантов на приз лучшему игроку года The Best
Игроки поспорят за престижную награду.
Определена финальная тройка номинантов на приз лучшему игроку 2022 года по версии ФИФА.
В итоговом списке кандидатов на награду The Best остались нападающие ПСЖ Лионель Месси и Килиан Мбаппе, а также форвард Реала Карим Бензема.
🚨 We have our finalists for #TheBest FIFA Men's Player Award!— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) February 10, 2023
🇫🇷 @Benzema
🇦🇷 Lionel Messi
🇫🇷 @KMbappe
Напомним, имя победителя будет объявлено на церемонии в Париже, которая состоится 27 февраля.
В 2021 году приз лучшему игроку от ФИФА выиграл форвард Роберт Левандовски.
Ранее ФИФА объявила финальную тройку претендентов на премию Пушкаша.