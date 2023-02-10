Месси, Мбаппе и Бензема вошли в финальную тройку номинантов на приз лучшему игроку года The Best

Определена финальная тройка номинантов на приз лучшему игроку 2022 года по версии ФИФА.

В итоговом списке кандидатов на награду The Best остались нападающие ПСЖ Лионель Месси и Килиан Мбаппе, а также форвард Реала Карим Бензема.

🚨 We have our finalists for #TheBest FIFA Men's Player Award!



🇫🇷 @Benzema

🇦🇷 Lionel Messi

🇫🇷 @KMbappe — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) February 10, 2023

Напомним, имя победителя будет объявлено на церемонии в Париже, которая состоится 27 февраля.

В 2021 году приз лучшему игроку от ФИФА выиграл форвард Роберт Левандовски.

Ранее ФИФА объявила финальную тройку претендентов на премию Пушкаша.