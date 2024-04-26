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Лидер Баварии - о Мбаппе: Он бы вписался в нашу команду

Трудно сказать, в какую команду Килиан бы не вписался.
Сегодня, 14:05
Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе

Лидер Баварии Джамал Мусиала поделился мнением о том, куда стоит перейти Килиану Мбаппе.

Немецкий полузащитник ожидаемо заявил, что француз вписался бы в мюнхенский коллектив.

"Куда бы он лучше всего вписался? Он может прийти в мюнхенскую Баварию. Если бы мне пришлось давать совет футболисту, я бы сказал, что он должен проводить свое время здесь, в Мюнхене. Тогда он бы улучшил все команды, поэтому лучше иметь его в команде, чем когда он играет против нас.

Мбаппе, как и Гарри Кейн, проводит невероятный сезон, то же самое касается и Беллингема. Есть много игроков, которые делают замечательные вещи, и очень приятно видеть, насколько они конкурентоспособны. Сейчас нельзя сказать, что один игрок является на 100% №1", - сказал Мусиала.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бавария Килиан Мбаппе

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