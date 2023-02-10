ФИФА объявила финальную тройку претендентов на премию Пушкаша

Ришарлисон, Пайе и Олекси поспорят за награду.

FIFA объявила тройку номинантов на премию Пушкаша за лучший гол, забитый в 2022 году.

Финальные претенденты выбирались путем голосования, которое проходило на сайте организации.

На награду претендуют:

- Гол Ришарлисона в ворота сборной Сербии на чемпионате мира-2022;

- Гол Марцина Олекси в чемпионате Польши среди игроков с ампутированными конечностями;

- Гол Димитри Пайе в ворота ПАОКа в рамках Лиги конференций.

На ISPORT также доступны все номинанты на звание лучших в The Best FIFA Awards.