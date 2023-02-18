Зинченко - в стартовом составе Арсенала на матч с Астон Виллой
Украинец выйдет на поле с первых минут.
В субботу, 17 февраля, в рамках 24-го тура чемпионата Англии Арсенал на выезде сыграет с Астон Виллой.
Главный тренер "канониров" Микель Артета огласил стартовый состав команды.
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Украинский защитник Александр Зинченко попал в стартовый состав.
⚫️ 𝗧𝗘𝗔𝗠𝙉𝙀𝙒𝙎 ⚡️— Arsenal (@Arsenal) February 18, 2023
🔙 White returns in defence
💪 Jorginho x Xhaka in midfield
🆕 Trossard makes first league start
Let's do this - together! pic.twitter.com/2JU8yPY7ph
В текущем сезоне Зинченко провел 19 игр за Арсенал во всех турнирах, в которых выполнил одну голевую передачу
Матч Астон Вилла - Арсенал начнется в 14:30 по Киеву.