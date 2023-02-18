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Зинченко - в стартовом составе Арсенала на матч с Астон Виллой

Украинец выйдет на поле с первых минут.
Сегодня, 13:40
Александр Зинченко / Getty Images
Александр Зинченко / Getty Images

В субботу, 17 февраля, в рамках 24-го тура чемпионата Англии Арсенал на выезде сыграет с Астон Виллой.

Главный тренер "канониров" Микель Артета огласил стартовый состав команды.

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Украинский защитник Александр Зинченко попал в стартовый состав. 

В текущем сезоне Зинченко провел 19 игр за Арсенал во всех турнирах, в которых выполнил одну голевую передачу

Матч Астон Вилла - Арсенал начнется в 14:30 по Киеву.


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