Зинченко - в стартовом составе Арсенала на матч с Астон Виллой

Украинец выйдет на поле с первых минут.

В субботу, 17 февраля, в рамках 24-го тура чемпионата Англии Арсенал на выезде сыграет с Астон Виллой.

Главный тренер "канониров" Микель Артета огласил стартовый состав команды.

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Украинский защитник Александр Зинченко попал в стартовый состав.

⚫️ 𝗧𝗘𝗔𝗠𝙉𝙀𝙒𝙎 ⚡️



🔙 White returns in defence

💪 Jorginho x Xhaka in midfield

🆕 Trossard makes first league start



Let's do this - together! pic.twitter.com/2JU8yPY7ph — Arsenal (@Arsenal) February 18, 2023

В текущем сезоне Зинченко провел 19 игр за Арсенал во всех турнирах, в которых выполнил одну голевую передачу

Матч Астон Вилла - Арсенал начнется в 14:30 по Киеву.