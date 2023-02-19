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Манчестер Юнайтед - Лестер: видео голов и лучших моментов матча чемпионата Англии 19.02.2023

Вашему вниманию самые запоминающиеся моменты прошедшего поединка АПЛ.
Сегодня, 18:57
Манчестер Юнайтед / Getty Images
Манчестер Юнайтед / Getty Images

В воскресенье, 19 февраля, в рамках одного из матчей 24 тура чемпионата Англии Манчестер Юнайтед встретился с Лестером.

"Красные дьяволы" добыли достаточно уверенную победу на своем поле со счетом 3:0.

Дублем в составе манкунианцев отметился Маркус Рэшфорд, а еще один гол на счету Джейдона Санчо.

Манчестер Юнайтед с 49 очками находится на 3 месте АПЛ, уступая три пункта своим соседям по городу в лице Манчестер Сити.

Вашему вниманию видео всех голов матча Манчестер Юнайтед - Лестер в 24-м туре АПЛ:

Манчестер Юнайтед - Лестер 3:0

Голы: Рэшфорд, 25, 56, Санчо, 62.

Манчестер Юнайтед: де Хеа - Далот, Линделеф, Мартинес, Шоу (Ван-Биссака, 69) - Фред (Мактоминей, 59), Забитцер (Мейну 80) - Рашфорд (Эланга 69), Фернандеш, Гарначо (Санчо 46) - Вегхорст

Лестер: Уорд - Кастань, Суттар, Фас, Кристиансен - Менди (Сумаре, 59), Дьюсберри-Холл (Тилеманс, 59) - Тете (Прат, 75), Мэддисон, Барнс - Ихеаначо (Варди, 75)

Предупреждения: Фас, 45+2, Менди, 4


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