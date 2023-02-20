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Клопп и Анчелотти обменялись комплиментами накануне матча

После стартового свистка для вежливости не будет места.
Вчера, 22:32
Карло Анчелотти и Юрген Клопп / Getty Images
Карло Анчелотти и Юрген Клопп / Getty Images

Завтра, 21 февраля, на Энфилде Ливерпуль примет мадридский Реал в рамках 1/8 финала Лиги Чемпионов. Накануне поединка главные тренеры команд обменялись комплиментами в адрес друг друга.

Оказалось, что во время пандемии, когда Анчелотти тренировал Эвертон, оба специалиста много общались. По словам итальянца, он даже получил в подарок от Клоппа электронную сигарету.

"У нас хорошие отношения. Мы вместе провели в Ливерпуле полтора года во время пандемии. Мы переписывались, обменялись подарками. Он очень приятный человек", - сказал Анчелотти.

Клопп в долгу не остался и охарактеризовал своего коллегу, как одного из самых приятных и умных людей из тех, с кем ему приходилось общаться.

"Карло – самый расслабленный тренер, которого я встречал в своей жизни. Один из лучших людей, которых можно встретить, фантастический и скромный человек, суперумный и приятный.

И в управлении составом он находится на другом уровне по сравнению со всеми нами. Я очень уважаю и восхищаюсь этим", – сказал главный тренер Ливерпуля. 

Посмотреть онлайн-трансляцию матча Ливерпуль - Реал вы можете на нашем сайте.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль Юрген Клопп Карло Анчелотти Реал Мадрид

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