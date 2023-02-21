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Хавбек Реала признался, что стал футболистом лишь благодаря маме

Камавинга поведал интересную историю из жизни.
Сегодня, 20:20
Эдуардо Камавинга / Getty Images
Эдуардо Камавинга / Getty Images

Полузащитник Реала Эдуардо Камавинга рассказал о том, как решить стать футболистом.

"Футбол – это моя жизнь. Со всеми друзьями в моей жизни я познакомился благодаря футболу. Я получил школьный диплом тоже благодаря футболу. Мне есть за что благодарить футбол. Мои мама и папа гордятся мной. Отчасти я тот, кто я есть, благодаря футболу.

Я начал играть юным. Но я не хотел играть. Сначала я просто хотел заниматься дзюдо. Мой брат занимался дзюдо, и я хотел быть похожим на него. Мне тоже немного нравилось драться.

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Моя мама не разрешала мне заниматься дзюдо. Она хотела, чтобы я играл в футбол. Как это называется? Судьба? Это все благодаря моей маме и женщине по имени Фатима, работавшей в школе.

У нас было соревнование с другой школой, я сыграл, и моя команда выиграла турнир. Фатима поговорила с моей мамой и сказала: "Тебе нужно приобщить его к футболу, он умеет играть. На следующей неделе она взяла меня в команду", – сказал Камавинга в интервью The Guardian.

В текущем сезоне на счету 20-летнего француза 1 ассист в 22 матчах Ла Лиги.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид Эдуардо Камавинга

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