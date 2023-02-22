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Миколенко: Ради моего перехода в Динамо родителям пришлось все бросить и уйти с работы

Украинец поведал о тяжелом времени для его семьи.
Сегодня, 18:18
Виталий Миколенко / Getty Images
Виталий Миколенко / Getty Images

Защитник Эвертона Виталий Миколенко рассказал о переезде своей семьи в Киев из Черкасс ради его перехода в Динамо.

"Мои родители никогда не говорили, что я должен много работать. Не было нужды, я и сам это видел. Когда я был маленьким, отец каждый день просыпался рано и перед 7:00 уже шел на работу, чтобы обеспечить нас. Мама не отставала. Она была обычным сотрудником почты, а потом доросла до менеджера. Я горжусь ими.

Мама повезла меня в Киев, на просмотр в академию Динамо. Нам сказали, что в столицу должна переехать вся семья, потому что я еще слишком мал, чтобы жить на базе. Целый год нужно было жить с родителями в Киеве. Это было сложно, ведь у нас не было своего жилья. Родители согласились бросить работу и арендовать квартиру в Киеве.

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Это было тяжелое время для моих родителей. У нас не было денег, им пришлось все бросить и уволиться с работы. Многие говорят, что хотели бы вернуться в школу, но я не я. Мне было тяжело, я не любил школу.

Приходилось рано просыпаться, завтракать в 7:40 и идти в школу. Приблизительно до 15:00 были уроки, сразу после них мы шли на тренировочную площадку. Там ели, а уже в 17:00-17:30 начинались тренировки. Так продолжалось 6 дней в неделю – только в воскресенье был выходной", – сказал Миколенко в интервью клубному сайту Эвертона.

 Напомним, украинский защитник перебрался из Динамо в стан "ирисок" зимой 2022 года. Сумма трансфера составила 23,5 млн евро.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: эвертон Динамо Киев Виталий Миколенко

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