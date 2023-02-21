Миколенко: Горжусь тем, что выступаю за Эвертон

Защитник Виталий Миколенко поделился свиоми эмоциями от игры за Эвертон.

По словам украинца, он горд быть частью этого клуба.

"Я люблю Эвертон. Как я могу не любить? Горжусь тем, что выступаю за этот клуб.

В первый же день, когда я приехал сюда, то каждый поприветствовал меня с распростертыми объятиями. Честно говоря, я был поражен. Помню, когда каждый приветствовал меня на тренировочной базе: "Хорошо, парень", "Ты в порядке, сынок?". Это много для меня значило.

Люблю своих одноклубников, каждого из них. Персонал и фанов тоже. Думаю, они меня уважают, а я невероятно уважаю их.

Город Ливерпуль тоже нравится. Мне нравится порой гулять, наслаждаться ресторанами. Сейчас все немного по-другому, но мне нравилось, когда в первые месяц или два я мог гулять, а никто не знал, кто я", - сказал Миколенко.

Напомним, ранее футболист заявил, что "ириски" находятся не на своем месте в таблице АПЛ.