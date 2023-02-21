Миколенко: Эвертон находится не на своем месте

Украинец Виталий Миколенко дал интервью клубной пресс-службе Эвертона.

Миколенко выразил надежду на то, что сможет научиться многому под руководством наставника "ирисок" Шона Дайча

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"Тренер любит дисциплину, и это то, что я всегда также считал важным. Для защитника это - номер один, по моему мнению.

Нужно быть стабильным, контролировать каждый момент игры. Однако это важно на каждом участке поля, не только в защите.

Знаю, что он может сделать меня лучше. У него есть разные идеи, всегда можно чему-то научиться у нового тренера, что я сейчас и делаю. У меня хорошие ощущения.

Мы знаем, что впереди тяжелая работа. В течение своих последних 18 месяцев в Динамо я работал с Мирчей Луческу, который также был хорошим тренером. На каждом занятии мы бегали по 7-8 километров.

Такие тренировки тяжелые, но полезные. Ты можешь почувствовать преимущество, когда в последние 20 минут можешь бежать настолько же сильно, как и в первые 20 минут.

Защитник также отметил, что в данный момент Эвертон занимает незаслуженно низкое место в таблице АПЛ.

Знаем, что сейчас не находимся на своем месте. Это не та позиция, где заслуживает быть Эвертон. Должны быть лучшими и будем бороться за это", - сказал Миколенко.

Мерсисайдцы находятся на 16 позиции в турнирной таблице. Шон Дайч возглавил клуб в январе этого года.