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Наставник Эвертона: Нам нужно победить в как можно большем количестве матчей

Шон Дайч высказался о своих задачах на остаток сезона.
Вчера, 21:28
Шон Дайч
Шон Дайч

Во второй половине сезона Эвертону Виталия Миколенко предстоит бороться за выживание.

Спасать "ирисок" от вылета будет Шон Дайч. Англичанин высказался о своих задачах у руля клуба и принципах работы.

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"Достижения меня не волнуют. Найти верное направление - это достижение. Следующее - нужно выигрывать матчи. Нужно выигрывать достаточно матчей - одна победа погоды не сделает. Нужно столько побед, сколько возможно. Для меня достижение - это оглядываться назад. Я не оглядываюсь на Бернли, уже забыл, когда пришел к ним. Придет время - оглянусь и скажу, что с меня достаточно. Тогда и вспомню хорошие времена. Но это не сейчас, это о том, чтобы строить сейчас, делать сейчас. А вспоминать - как-то потом.

Этот клуб - фантастический, он много значит для поклонников. Ощущение истории - если бы это было в каком-то другом виде, я бы за это не взялся. Но это не имеет значения. Если они решили, что мои навыки им подходят, значит они подходят. Я - хранитель клуба, я не буду здесь всегда и говорил то же самое о Бернли. Но если я здесь, я буду защищать его, удостоверюсь, что у клуба есть все, чтобы быть успешным.

Игроки - главные, но я должен все направлять и рад взять на себя эту ответственность. Поделиться взглядами, убедиться, что мы делаем все для того, чтобы развернуть ситуацию. Часто, но не всегда, все идет от работы. Можно говорить о тактике, но нужно работать", - сказал Дайч.

На данный момент Эвертон делит с Саутгемптоном последнее место в таблице чемпионата Англии


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