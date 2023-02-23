Чалханоглу посвятил награду игрока матча пострадавшим от землетрясения в Турции

В рамках первого поединка 1/8 ЛЧ Интер минимально переиграл Порту Игроком матча стал турецкий полузащитник Хакан Чалханоглу.

Хавбек принял решение посвятить награду своим соотечественникам, пострадавшим от недавнего землетрясения.

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"Эту награду я посвящаю всем, кто пострадал от землетрясения в последние дни. Когда я играю, я всегда думаю о них. Это были тяжелые две недели для меня, которые я никогда не забуду.

Сегодня была важная победа против сложного соперника, мы много создали, затем забили, я рад за Ромелу. Мы знаем, что в Португалии будет еще сложнее.

Сегодня концентрация была очень высокая. В этих матчах против против очень сильных команд всегда нужно быть готовым и сконцентрированным. Нам нужны все игроки, у нас качественная полузащита, и каждый заслуживает на 90 минут. Кто бы ни играл, он всегда выкладывается по максимуму", - цитирует слова Чалханоглу пресс-служба Интера.

Ответный матч пройдет 14 марта на Эштадиу ду Драгау.