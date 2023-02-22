Онана "наехал" на Джеко в матче с Порту - Чалханоглу разрешил конфликт

Камерунский вратарь вышел из себя в матче Лиги чемпионов.

В среду, 22 февраля, в рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов Интер на своем поле принимает Порту.

На 40-й минуте первого тайма португальский клуб имел все шансы забить, в результате ошибки Бастони.

После ошибки, во время которой был зафиксирован офсайд, голкипер Интера Андре Онана накричал на одноклубника Эдина Джеко. Стоит отметить, что полузащитник Интера Хакан Чалханоглу прекратил конфликт, закрыв рукой рот камерунцу.

Отметим, что после первого тайма команды не смогли поразить ворота друг друга.