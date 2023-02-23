Гюндоган - о ничьей против РБ Лейпциг: Мы могли решить исход матча до перерыва

В рамках 1/8 финала Лиги чемпионов Манчестер Сити сыграл вничью с РБ Лейпциг.

Полузащитник "горожан" Илкай Гюндоган высказался о результате поединка. Немец заявил, что он остался недоволен произошедшим.

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"Мы создали больше моментов в этом матче, могли решить судьбу поединка еще до перерыва. Довольны игрой, чего нельзя сказать о результате".

Знали, что Лейпциг прибавит после перерыва. Они определенно не могут быть довольны первым таймом. Понимали, что они будут пытаться больше давить, но сами начали терять мяч при переходе из обороны в атаку и пропустили необязательный мяч", - цитирует слова Гюндогана пресс-служба УЕФА.

Ответная встреча между Манчестер Сити и РБ Лейпциг состоится 14 марта на арене манкунианцев.