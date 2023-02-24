Миколенко: Не знаю, когда закончится война, но надеюсь как можно скорее

Украинец Виталий Миколенко поделился мыслями о войне на территории нашей страны.

Защитник Эвертона выразил надежду на то, что ВСУ добудут победу в борьбе против оккупантов довольно скоро.

"Помню, как проснулся около 3 ночи. Увидел сообщение, что это началось, куда уже попали ракеты. Очень боялся. Я не понимал, как, наверное, и все в Украине, и те, кто был за границей, что делать. Не знала, как помочь родителям, друзьям.

За последние четыре месяца возникли большие проблемы с электроэнергией. Многие люди не имеют отопления, не имеют света. Трудно представить, как люди живут.

Я не знаю, когда это закончится, надеюсь, что как можно скорее. Очень трудно думать о том, что это все еще продолжается.

Пройдет месяц после годовщины войны и я надеюсь, что мы сыграем хорошо, а наши люди, наши солдаты будут смотреть матч. Мы дадим им определенную уверенность, что можем сделать все. Мы можем сделать это все вместе и можем победить любого соперника", - сказал Виталий.

Напомним, ранее Миколенко рассказал, что его родители бросили работу, чтобы он играл за Динамо.