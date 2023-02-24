Шевченко: 24 февраля 2022 года - худший день моей жизни

Легендарный украинец Андрей Шевченко в интервью изданию Sky Sports вспомнил начало полномасштабного вторжения.

По словам Шевченко, 24 февраля прошлого года - худший день в его жизни.

Если честно, я помню каждую секунду того утра. Это невозможно забыть. Особенно звонок матери. Она была расстроена, она плакала. Это, возможно, был самый тяжелый момент в моей жизни - услышать эту плохую новость, узнать о том, что произошло то, чего мы так боялись.

Конечно, моя семья не хочет уезжать. Сестра сказала: "Мы хотим остаться. Посмотрим, как будет развиваться ситуация. Знаешь, возможно, что-то быстро изменится". Я просто хотел вернуться, чтобы помочь семье... Помочь стране. И, конечно, маме. Она сказала: "Используй свой голос. Говори".

Мы с сыном впервые пошли на Трафальгарскую площадь. Там был митинг. Нужно было повысить осведомленность людей, чтобы помочь украинскому народу. Нужно было использовать мою связь с людьми.

Я никогда не видел мою страну, мой Киев без света. Но реакция людей была очень сильной. Все объединились еще сильнее. Мы начали помогать друг другу. Мы делимся вещами - те, у кого есть генераторы, приглашают соседей к себе помыться.

В первые несколько недель все важные украинские спортсмены объединились. Это Владимир и Виталий Кличко, Александр Зинченко... Я очень горжусь украинскими спортсменами, которые остались в стране. А очень много спортсменов, которые выступали в других странах, никогда не забывали об Украине", - сказал Шевченко.

Напомним, ранее первый день полномасштабной войны вспомнил Виталий Миколенко.