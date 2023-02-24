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Месси и Роналду без Золотых мячей и доллар по пять: каким был мир, когда Тоттенхэм выиграл свой последний трофей

Ровно 15 лет назад, в 2008 году, "шпоры" сумели добиться значимого успеха в своей клубной истории.
Сегодня, 20:08
Тоттенхэм - обладатель Кубка английской лиги 2008 / Getty Images
Тоттенхэм - обладатель Кубка английской лиги 2008 / Getty Images

24-м февраля 2008 года датируется последний на данный момент триумф лондонского Тоттенхэма, когда "шпоры" сумели победить в финале Кубка английской лиги Челси и завоевали трофей.

С тех пор прошло ровно 15 лет, а команда из Севера Лондона, несмотря на все старания, даже участие в финале Лиги чемпионов, не смогла довести до логического завершения какие-либо промежуточные успехи, достигнуть хотя бы чего-то сопоставимого и пополнить клубный музей новыми трофеями.

В том памятном для Тоттенхэма финале Кубка лиги будущему победителю противостоял Челси. "Синими", в составе которых тогда выступали Джон Терри, Фрэнк Лэмпард, Дидье Дрогба, руководил Авраам Грант, который по ходу сезона сменил во главе команды Жозе Моуринью после его первой каденции в клубе. В сезоне-2007/2008 израильский специалист проиграет еще и финал Лиги чемпионов против Манчестер Юнайтед и уступит тем же манкунианцам в борьбе за чемпионство. "Шпоры", которых представляли Аарон Леннон, Робби Кин, Димитар Бербатов, играли под руководством будущего тренера мадридского Реала и днепропетровского Днепра Хуанде Рамоса.

Источник: Getty Images

Челси удалось повести в счете в кубковом финале ближе к концу первого тайма, когда на 39-й минуте отличился Дидье Дрогба. Ивуарийский форвард идеальным ударом со штрафного поразил ворота оппонентов.

Источник: Getty Images

Тоттенхэму удалось выровнять положение только на 70-й минуте противостояния, отличившись с пенальти, назначенного за игру рукой в штрафной площадке. Димитар Бербатов ударом с одиннадцатиметровой отметки легко переиграл Петра Чеха.

Источник: Getty Images

Источник: Getty Images

Для определения победителя командам не хватило основного времени, и матч перешел в дополнительное, в начале которого уже "шпоры" вышли вперед. Защитник Тоттенхэма Джонатан Вудгейт на 94-й минуте после подачи со штрафного головой со второй попытки переправил мяч в ворота, чем в итоге принес своей команде волевую победу и последний на данный момент трофей.

Источник: Getty Images

24 февраля 2008. Уэмбли
Финал Кубка английской лиги

Тоттенхэм - Челси 2:1 (д.в.)

Голы: 0:1 - Дрогба, 39, 1:1 - Бербатов, 70 (пен.), 2:1 - Вудгейт, 94.

Тоттенхэм: Робинсон, Хаттон, Вудгейт, Кинг, Шимбонда (Хаддлстоун, 61), Леннон, Зокора, Дженас, Мальбранк (Тайнио, 75), Бербатов, Робби Кин (Кабул, 102)

Челси: Чех, Беллетти, Р.Карвалью, Терри, Бридж, Райт-Филлипс (Калу, 72), Эссьен (Баллак, 88), Лэмпард, Оби Микел (Д.Коул, 98), Анелька, Дрогба

Предупреждения: Зокора, 38, Оби Микел, 96, Р.Карвалью, 104, Тайнио, 116, Леннон, 120+1, Дженас, 120+3.

Вашему вниманию видео финала Кубка лиги 2008 Тоттенхэм - Челси

ISPORT предлагает вспомнить несколько фактов о том, каким был мир, когда Тоттенхэм выиграл свой последний трофей.

  • Джон Терри и Уэйн Бридж играли вместе в финале против Тоттенхэма еще до громкого скандала из-за интимных отношений капитана Челси с женой одноклубника;
  • Лионель Месси и Криштиану Роналду имели на двоих ровно 0 Золотых мячей;
  • лучшим футболистом мира был бразильский полузащитник Милана Кака;
  • Милан был действующим победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и Клубного чемпионата мира;
  • Севилья второй год подряд была действующим обладателем Кубка УЕФА, а тренер-триумфатор Хуанде Рамос уже ушел в Тоттенхэм, с которым выиграет как раз тот последний для клуба трофей;
  • у ныне самого титулованного футболиста мира Дани Алвеса было всего восемь трофеев, и он еще не был в тюрьме, как сейчас;
  • сборная Испании была только в начале пути доминирования в мировом футболе, которое начнется с победы на Евро-2008;
  • харьковский Металлист только начинал свою серию "бронзовых" выступлений;
  • Владимир Кличко как раз побил Султана Ибрагимова, защитил титул IBF и завоевал WBO, а его старший брат Виталий готовился к возвращению в бокс после четырехлетнего перерыва;
  • Оксана Хвостенко завоевала три медали на чемпионате мира по биатлону (две индивидуальные бронзы и серебро в эстафете с юными сестрами Семеренко);
  • Коннор МакГрегор только через две недели дебютирует в ММА;
  • средний официальный курс гривны к доллару США составлял 5,2672;
  • в истории США еще никогда не было темнокожего президента;
  • Фидель Кастро подал в отставку с постов председателя госсовета и главнокомандующего армией Кубы;
  • российские захватчики еще не вторглись в Грузию и сделают это во время Летних Олимпийских игр-2008 в Пекине.

А тот финал Кубка английской лиги пока стал для Тоттенхэма трофейной точкой, несмотря на 15-летние стремления лондонского клуба изменить ситуацию.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси тоттенхэм Кубок английской лиги Хуанде Рамос

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