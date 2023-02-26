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Бавария - Унион 3:0: обзор матча и результат игры 26.02.2023

Мюнхенцы не ощутили сопротивления со стороны соперника.
Сегодня, 20:23
Бавария - Унион / Getty Images
Бавария - Унион / Getty Images

В субботу, 26 февраля, в рамках 22-го тура Бундеслиги Бавария принимала Унион. Матч завершился победой хозяев со счетом 3:0.

Мюнхенский клуб решил все вопросы касаемо триумфатора матча еще в первом тайме. На 31-й минуте Шупо-Мотинг забил с ассиста Кингсли Комана, а после и сам француз отличился. Под занавес первой половины и Джамал Мусиала довел счет до разгромного.

Второй тайм все так же прошел под доминацией Баварии, ввиду чего Унион так и не смог ничего показать в атаке.

После 22-х туров мюнхенцы идут на первом месте с 46-ю баллами, а Унион занимает третью строчку, набрав 43 очка.

Статистика матча Бавария - Унион 22-го тура АПЛ

Бавария - Унион 3:0     
Голы: Шупо-Мотинг, 31, Коман, 40, Мусиала, 45+1

Владение мячом: 65% - 35%
Удары: 19 - 4
Удары в створ: 10 - 1
Фолы: 8 - 9
Ожидаемые голы (xG): 3.91 - 0.45

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бавария бундеслига Унион Берлин

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