Клопп: У нас с Ливерпулем есть совместное будущее

Немецкий специалист уверен, что он еще не сказал последнее слово в мерсисайдском клубе.

В нынешнем сезоне Ливерпуль совсем не соответствует тому, к чему привыкли фанаты клуба в последние пять лет.

Под шквал критики попал главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп, который пока что не может исправить ситуацию. Однако сам немец уверен, что он продолжит работу в клубе после сезона-2022/23.

"У нас с Ливерпулем есть совместное будущее. Это наше решение, так мы и поступим. У нас есть ценности, у нас есть принципы. Мы не хотим меняться как клуб, ведь мы уже отличаемся от всех. У нас есть совместное будущее", - цитирует Клоппа Фабрицио Романо.

В следующем матче Ливерпуль встретится с Вулверхэмптоном. Это произойдет в среду, 1 марта, в рамках перенесенного 7-го тура АПЛ. Матч начнется в 22:00 по киевскому времени.