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Лишь раз в противостоянии Реала и Барсы проигравший в первом домашнем матче прошел дальше

История не на стороне мадридского Реала.
Сегодня, 00:38
Реал - Барселона / Getty Images
Реал - Барселона / Getty Images

В рамках полуфинала Кубка Испании мадридский Реал в первом матче уступил дома Барселоне с минимальным счетом.

Через месяц команда Карло Анчелотти сможет отыграться, но сделать это будет очень не просто, ведь за всю историю противостояния команд подобное получилось провернуть лишь однажды.

Реал и Барселона провели много двухматчевых противостояний в своей истории в разных турнирах. В восьми из них (до этого момента) в первом поединке побеждали хозяева, в том числе дважды подобное произошло в рамках полуфинала Лиги чемпионов.

И только в сезоне-1961/62 после минимальной победы Барселоны на выезде, мадридцы в гостевом ответном матче смогли победить 3:1 и пройти дальше.

В последний раз в Кубке Испании в этом противостоянии гости выигрывали первый матч в сезоне-2011/12, тогда Барселона выиграла на Бернабеу 2:1, а дома свела все к ничьей 2:2.


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