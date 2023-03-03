Лишь раз в противостоянии Реала и Барсы проигравший в первом домашнем матче прошел дальше

В рамках полуфинала Кубка Испании мадридский Реал в первом матче уступил дома Барселоне с минимальным счетом.

Через месяц команда Карло Анчелотти сможет отыграться, но сделать это будет очень не просто, ведь за всю историю противостояния команд подобное получилось провернуть лишь однажды.

Реал и Барселона провели много двухматчевых противостояний в своей истории в разных турнирах. В восьми из них (до этого момента) в первом поединке побеждали хозяева, в том числе дважды подобное произошло в рамках полуфинала Лиги чемпионов.

И только в сезоне-1961/62 после минимальной победы Барселоны на выезде, мадридцы в гостевом ответном матче смогли победить 3:1 и пройти дальше.

В последний раз в Кубке Испании в этом противостоянии гости выигрывали первый матч в сезоне-2011/12, тогда Барселона выиграла на Бернабеу 2:1, а дома свела все к ничьей 2:2.