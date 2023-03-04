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Месси отклонил предложение ПСЖ по продлению контракта

Аргентинский футболист не пошел на требования французского клуба.
Сегодня, 14:12
Лионель Месси / Getty Images
Лионель Месси / Getty Images

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси продолжает вести переговоры с французским ПСЖ о новом контракте.

Как сообщает La Vanguardia, стороны  договорились о подписании нового контракта еще перед чемпионатом мира в Катаре. Сейчас же 35-летний аргентинец отказался пролонгировать соглашение.

Руководство ПСЖ сделал официальное предложение Месси, однако игрока не устроили финансовые условия.

Отмечается, что парижане предложили футболисту зарплату на 30% меньше нынешней.

В текущем сезоне Месси провел 28 матчей за ПСЖ во всех турнирах, в которых забил 17 голов и выполнил 16 голевых передач.

Ранее сообщалось, что саудовский клуб готов платить баснословную сумму Месси.


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