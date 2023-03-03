Саудовский клуб готов платить баснословную сумму Месси

Аргентинский футболист может оказаться в одной лиге с Криштиану Роналду.

Нападающий сборной Аргентины и ПСЖ Лионель Месси может покинуть пределы европейского футбола.

Как сообщает Marca со ссылкой на журналиста Жоана Фонтеса, саудовский клуб Аль-Иттихад предложит крупный контракт аргентинскому исполнителю.

Представители клуба связались с ближайшим окружением Месси, чтобы предложить контракт на 94 млн долларов за каждый проведенный в команде сезон.

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Отметим, что Аль-Иттихад не выигрывал чемпионат Саудовской Аравии с сезона-2008/09.

В текущем сезоне Месси провел 28 матчей за ПСЖ во всех турнирах, в которых забил 17 голов и выполнил 16 результативных передач.

Ранее сообщалось, что 35-летний футболист определился со своим будущим.