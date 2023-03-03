iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Саудовский клуб готов платить баснословную сумму Месси

Аргентинский футболист может оказаться в одной лиге с Криштиану Роналду.
Сегодня, 13:50
Лионель Месси / Getty Images
Лионель Месси / Getty Images

Нападающий сборной Аргентины и ПСЖ Лионель Месси может покинуть пределы европейского футбола.

Как сообщает Marca со ссылкой на журналиста Жоана Фонтеса, саудовский клуб Аль-Иттихад предложит крупный контракт аргентинскому исполнителю.

Представители клуба связались с ближайшим окружением Месси, чтобы предложить контракт на 94 млн долларов за каждый проведенный в команде сезон.

Читай также: "Месси, мы ждём тебя": В Аргентине расстреляли магазин семьи игрока

Отметим, что Аль-Иттихад не выигрывал чемпионат Саудовской Аравии с сезона-2008/09.

В текущем сезоне Месси провел 28 матчей за ПСЖ во всех турнирах, в которых забил 17 голов и выполнил 16 результативных передач.

Ранее сообщалось, что 35-летний футболист определился со своим будущим.


Статьи по теме

Барселона обязана продать игроков на 200 млн евро Барселона обязана продать игроков на 200 млн евро
Боссы Челси требуют от Поттера результат в ближайших матчах Боссы Челси требуют от Поттера результат в ближайших матчах
Звезды НБА и НХЛ приобрели часть акций футбольного клуба Звезды НБА и НХЛ приобрели часть акций футбольного клуба
Гран-при Бахрейна-2023: Перес - лучший в первой практике, Алонсо быстрее Ферстаппена Гран-при Бахрейна-2023: Перес - лучший в первой практике, Алонсо быстрее Ферстаппена
Помочь журналистам

Видео

"Гра незламних": документальный фильм про украинский футбол во время войны
"Гра незламних": документальный фильм про украинский футбол во время войны

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина впервые поднялась в ТОП-30, Ястремская сделала большой рывок
просмотров
Биатлон-2022/2023: этапом в Нове-Место возобновляется Кубок мира
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина поднялась на 14-е место, забронировав себе пять команд в еврокубках
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Европа16:01
Барселона обязана продать игроков на 200 млн евро
Европа15:52
Боссы Челси требуют от Поттера результат в ближайших матчах
Европа15:30
Звезды НБА и НХЛ приобрели часть акций футбольного клуба
Формула 115:00
Гран-при Бахрейна-2023: Перес - лучший в первой практике, Алонсо быстрее Ферстаппена
Украина14:59
Кривбасс минимально обыграл Колос
Европа14:39
Фирмино определился со своим будущим в Ливерпуле
Европа14:15
Футболист молодежной сборной Украины перебрался в АЗ
Другие страны13:50
Саудовский клуб готов платить баснословную сумму Месси
Европа13:45
Игроки Манчестер Юнайтед в восторге от тренерского штаба тен Хага
Украина13:20
"Гра незламних": документальный фильм про украинский футбол во время войны
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK