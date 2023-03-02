Месси определился с будущим - журналист

Вингер ПСЖ Лионель Месси определился со своим будущим.

Как сообщает журналист Альфредо Мартинес, аргентинец будет выступать в одном из европейских чемпионатов.

Лео считает, что еще способен показывать себя на высоком уровне, поэтому если контракт с ПСЖ продлен не будет он не уйдет в США, Саудовскую Аравию или Аргентину.

Стоит отметить, что ранее сообщалось о возвращении Месси в Барселону.

В текущем сезоне футболист провел 27 матчей, забив 16 голов и 15 ассистов.