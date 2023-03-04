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Футбол

Цыганков - в стартовом составе Жироны на матч с Хетафе

Украинец появится на поле с первых минут.
Сегодня, 13:50
Виктор Цыганков / Getty Images
Виктор Цыганков / Getty Images

В субботу, 4 марта, в рамках 24-го тура чемпионата Испании Хетафе на своем поле примет Жирону.

Главные тренеры огласили стартовые составы команд на матч. Наставник гостей включил украинского полузащитника Виктора Цыганкова в стартовый состав.

В текущем сезоне украинец провел четыре матча за испанский клуб, в которых забил один гол и выполнил две голевые передачи.

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Матч Хетафе - Жирона начнется в 15:00 по Киеву.

В турнирной таблице чемпионата Испании Хетафе идет на 19-м месте, а Жирона занимает 11-ю строчку.


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