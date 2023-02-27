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Цыганков оценил победу Жироны над Атлетиком

Украинец помог команде добыть очередные три очка в матче чемпионата Испании.
Сегодня, 11:19
Виктор Цыганков в матче с Атлетиком / Getty Images
Виктор Цыганков в матче с Атлетиком / Getty Images

В рамках 23-го тура чемпионата Испании Атлетик на своем поле принимал Жирону. Победителем противостояния стали гости - 3:2.

Украинский полузащитник Жироны Виктор Цыганков также принял участие в поединке, став одним из лучших в составе Жироны.

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25-летни футболист в Instagram опубликовал пост, в котором подвел итоги победы.

"Великолепный результат, продолжаем работать", - написал Цыганков в Instagram.

Отметим, в поединке Цыганков отметился голевой передачей. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Виктор Цыганков

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