Цыганков оценил победу Жироны над Атлетиком
Украинец помог команде добыть очередные три очка в матче чемпионата Испании.
В рамках 23-го тура чемпионата Испании Атлетик на своем поле принимал Жирону. Победителем противостояния стали гости - 3:2.
Украинский полузащитник Жироны Виктор Цыганков также принял участие в поединке, став одним из лучших в составе Жироны.
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25-летни футболист в Instagram опубликовал пост, в котором подвел итоги победы.
"Великолепный результат, продолжаем работать", - написал Цыганков в Instagram.
Отметим, в поединке Цыганков отметился голевой передачей.