Виктор Цыганков: оценка и статистика в матче Атлетик - Жирона

Виктор Цыганков во время зимнего трансферного окна 2023 года покинул киевское Динамо и перешел в испанскую Жирону за 5 миллионов евро.

Первые два матча после своего трансфера 25-летний украинец провел на скамейке запасных (Вильярреал и Барселона). Но начиная с матча против Валенсии Виктор стабильно появляется на футбольном поле, не забывая отличаться результативными действиями.

Статистика Виктора Цыганкова в матче с Атлетиком Бильбао

Поединок против Атлетика Виктор Цыганков начал с первых минут. Уже на 4-й минуте матча он отметился голевой передачей на Алейша Гарсию. Отыграв 80 минут, украинец покинул поле при счете 3:1 в пользу своей команды. Спустя 9 минут коллектив из Бильбао отыграл один мяч, а матч завершился победой Жироны со счетом 3:2.

По итогам встречи с Атлетиком Цыганков получил вторую лучшую оценку среди игроков Жироны от WhoScored (7,1). А вот SofaScore оценили выступления Виктора не так высоко - всего 6,9.

Удары (в створ): 0 (0)

Передачи (точных): 28 (21)

Ключевых передач: 1

Касаний: 38

Обводок (удачных): 1(1)

Перехваты: 2

Фолы: 1

Также на ISPORT доступен видеообзор матча Атлетик - Жирона, в котором вы сможете увидеть результативную передачу украинского вингера.