"Даже не мог мечтать о таком": Кривцов оценил свой голевой дебют за Интер Майами
Украинский защитник отличился забитым мячом в первом официальном матче за клуб МЛС.
Украинский защитник Интера Майами Сергей Кривцов прокомментировал свой успешный дебют за клуб из США.
Команда украинца в стартовом туре регулярного чемпионата МЛС победила 2:0 Монреаль, а экс-игрок Шахтера открыл счет в поединке и после был признан лучшим игроком матча.
Читай также: Кривцов отличился голом в дебютном матче за Интер Майами
"Я по-настоящему счастлив. Я даже не мог мечтать о таком", - заявил украинец.
Sergii Kryvtsov on his debut tonight at #DRVPNKStadium pic.twitter.com/yuKrDS3W85— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) February 26, 2023
Напомним, что Кривцов перешел из донецкого Шахтера в Интер Майами во время зимнего трансферного окна в статусе свободного агента, подписав с клубом из МЛС контракт до конца сезона 2024 года с возможностью продления еще на год.