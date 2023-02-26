"Даже не мог мечтать о таком": Кривцов оценил свой голевой дебют за Интер Майами

Украинский защитник Интера Майами Сергей Кривцов прокомментировал свой успешный дебют за клуб из США.

Команда украинца в стартовом туре регулярного чемпионата МЛС победила 2:0 Монреаль, а экс-игрок Шахтера открыл счет в поединке и после был признан лучшим игроком матча.

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"Я по-настоящему счастлив. Я даже не мог мечтать о таком", - заявил украинец.

Sergii Kryvtsov on his debut tonight at #DRVPNKStadium pic.twitter.com/yuKrDS3W85 — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) February 26, 2023

Напомним, что Кривцов перешел из донецкого Шахтера в Интер Майами во время зимнего трансферного окна в статусе свободного агента, подписав с клубом из МЛС контракт до конца сезона 2024 года с возможностью продления еще на год.