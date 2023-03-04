Штутгарт - Бавария 1:2: обзор матча и результат игры 04.03.2023

В чемпионате Германии понемногу вырисовывается борьбу двух команд за чемпионство.

В субботу, 4 марта, на Мерседес-Бенц Арене состоялся матч 23-го тура немецкой Бундеслиги между Штутгартом и мюнхенской Баварией.

Первый тайм прошел при небольшом преимуществе гостей, которые завершили половину забитым голом.

Во время одной из атак мяч оказался у Маттейса Де Лигта, который решился на удар из-за пределов штрафной площади. Фабиан Бредлов такого не ожидал - мяч от его рук влетел в ворота.

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После перерыва "ротен" удвоили преимущество. Джамал Мусиала отлично разобрался с опекунами и отдал проникающий пас на Томаса Мюллера. Немец в касание перевел мяч дальше на Эрика Максима Чупо-Мотинга. Форвард сборной Камеруна с близкого расстояния переиграл голкипера.

Источник: Getty Images

"Швабы" оружие не сложили и продолжили бороться, что вылилось в один отыгранный мяч. Тьяго Томаш выполнил навес с фланга, а Хуан Хосе Переа точным ударом головой замкнул подачу. Однако это был максимум, на который могла рассчитывать команда Бруно Лаббадии.

Бавария завоевала три очка и вернулась на первое место таблицы чемпионата Германии - мюнхенцы делят лидерство с дортмундской Боруссией. Штутгарт же занимает 15-е место, имея в активе 19 очков.

Источник: Getty Images

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Статистика матча Штутгарт - Бавария 23-го тура Бундеслиги

Штутгарт - Бавария 1:2

Голы: Переа, 88 - Де Лигт, 39, Чупо-Мотинг, 62.

Владение мячом: 43% - 57%

Удары: 11 - 13

Удары в створ: 4 - 6

Фолы: 6 - 12

Ожидаемые голы (xG): 0.64 - 1.9

Штутгарт: Бредлов - Антон, Мавропанос, Загаду (Нартей, 85), Ито - Эндо, Каразор (Мийо, 85), Харагучи - Жил Диаш (Кулибали, 46), Силас (Переа, 74), Фюрих (Томаш, 74).

Бавария: Зоммер - Станишич, Упамекано, Де Лигт, Дэвис - Горецка (Гравенберх, 82), Киммих, Коман (Гнабри, 63), Мюллер (Павар, 82), Мусиала (Сане, 63) - Чупо-Мотинг (Мане, 63).