Манчестер Сити определился с ценником на Бернарду Силву

Хавбек Манчестер Сити Бернарду Силва может летом сменить клубную прописку. Об этом сообщает издание Diario Sport.

"Горожане" согласятся продать португальца за 65 млн евро. Главным претендентом на игрока называется Барселона, которая уже длительное время пытается переманить к себе игрока.

Проблемой для каталонцев станет зарплата 28-летнего португальца, который хочет больше 7 млн евро в год чистыми.

Отметим, сам Силва хочет присоединиться к Барселоне, а руководство Манчестер Сити готово его отпустить и сообщило ему об этом.

В текущем сезоне на счету полузащитника четыре гола и пять ассистов в 24 матчах АПЛ.

Ранее сообщалось, что Манчестер Сити планирует летом серьезно освежить состав.