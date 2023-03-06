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"Я бы спрятался на несколько месяцев": Легенда Манчестер Юнайтед про разгромное поражение от Ливерпуля

Рой Кин сравнил игру манчестерской команды с цирком.
Сегодня, 09:54
Рой Кин / Getty Images
Рой Кин / Getty Images

Легенда Манчестер Юнайтед Рой Кин поделился мнением о разгромном поражении своей бывшей команды от Ливерпуля (0:7) в рамках чемпионата Англии.

По словам звездного игрока, ему было бы стыдно от такой игры и результата.

"Если бы я проиграл со счетом 0:6 или 0:7, я бы спрятался. Я бы пропал на несколько месяцев. Вот настолько это стыдно", - приводит слова Кина talkSPORT.

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Кин добавил, что игроки "красных дьяволов" потеряли голову после победы в Кубке лиги.

"На прошлой неделе они выиграли Кубок, много праздновали, и, конечно, я не стал бы их в этом упрекать. Но я был на игре с Вест Хэмом – и цирк вновь вернулся в город в Манчестер Юнайтед. Я всегда переживал по этому поводу как игрок: нужно присматривать за парнями и не терять голову, потому что ты понимаешь, что эта игра может с тобой сотворить", - цитирует Кина Sky Sports.

Отметим, на ISPORT.ua доступно видео голов и обзор матча Ливерпуль - Манчестер Юнайтед.


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