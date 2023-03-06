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Вслед за Азаром завершил карьеру в сборной Бельгии еще один лидер

Защитник был основным на протяжении многих лет.
Сегодня, 12:47
Тоби Альдервейрельд / Getty Images
Тоби Альдервейрельд / Getty Images

Центральный защитник Тоби Альдервейрельд объявил о завершении карьеры в сборной Бельгии.

Защитник, играющий ныне за Антверпен, провел в составе "красных дьяволов" 127 матчей, в которых забил пять голов.

На последнем чемпионате мира, который Бельгия провалила и не вышла из группы, 34-летний Альдервейрельд был основным и отыграл все три матча.

Бывший игрок Тоттенхэма, Атлетико Мадрид и других клубов не первый звездный бельгиец, покинувший сборную после ЧМ-2022. Ранее о подобном решении сообщил Эден Азар.


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