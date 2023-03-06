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"Второй правильно замкнул?": футболист Шахтера ответил фанату-критику

Вингер донецкого клуба не смог пройти мимо критики в свой адрес.
Сегодня, 16:00
Зубков и Степаненко / ФК Шахтер Донецк
Зубков и Степаненко / ФК Шахтер Донецк

Донецкий Шахтер в рамках 16-го тура чемпионата Украины поиздевался над Металлистом 1925, отправив в его ворота семь голов.

Дублем в этой встрече отличился вингер Александр Зубков. Первый гол он забил на самом старте матча, когда после передачи Степаненко с фланга со второй попытки ударил мяч в угол ворот.

Именно то, что Зубков не смог направить снаряд в ворота с первой попытки, возмутило одного из фанатов, написавшем в официальном аккаунте в Instagram Шахтера:

"Почему специалист запирает передачу левой ногой, когда должен, чтоб не допустить ошибку, запирать верно правой, если передача слева".

На это сообщение довольно быстро отреагировал сам ответивший Зубков:

"Второй гол правильно замкнул?"

Отметим, что второй гол Зубков забил правой ногой, точно пробив в угол ворот после выхода на свидание с голкипером.

На ISPORT доступны результаты всех матчей и расписание поединков чемпионата Украины по футболу.


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