"Второй правильно замкнул?": футболист Шахтера ответил фанату-критику
Донецкий Шахтер в рамках 16-го тура чемпионата Украины поиздевался над Металлистом 1925, отправив в его ворота семь голов.
Дублем в этой встрече отличился вингер Александр Зубков. Первый гол он забил на самом старте матча, когда после передачи Степаненко с фланга со второй попытки ударил мяч в угол ворот.
Именно то, что Зубков не смог направить снаряд в ворота с первой попытки, возмутило одного из фанатов, написавшем в официальном аккаунте в Instagram Шахтера:
"Почему специалист запирает передачу левой ногой, когда должен, чтоб не допустить ошибку, запирать верно правой, если передача слева".
На это сообщение довольно быстро отреагировал сам ответивший Зубков:
"Второй гол правильно замкнул?"
Отметим, что второй гол Зубков забил правой ногой, точно пробив в угол ворот после выхода на свидание с голкипером.
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