ПСЖ выплатит компенсацию Бен Арфа: суд признал клуб виновным в давлении на игрока

Хатем Бен Арфа когда-то считался большим талантом, но многие согласятся, что его он реализовал далеко не полностью. Одним из этапов его карьеры был ПСЖ.

Тем не менее, в Париже он также провалился, но причина была очень интересной – его отстранили от работы в первой команде из-за конфликтов внутри клуба. Француз оскорбил эмира Катара, что не понравилось руководству клуба.

Поэтому Бен Арфа судился с клубом и в конце концов выиграл дело против клуба в апелляционном суде Парижа, сообщает Get French Football News.

ПСЖ признали виновными и теперь клуб должен выплатить игроку компенсацию в размере 100 тысяч евро. Ранее Бен Арфа хотел получить от парижан 7-8 млн евро – именно в такую сумму он оценил возможные бонусы, которые мог получить по контракту, если бы ему разрешали играть.

Напомним, что сегодня, 8 марта, ПСЖ сыграет в 1\8 финала Лиги чемпионов против Баварии. Онлайн-трансляция матча будет доступна на ISPORT.