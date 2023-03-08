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ПСЖ выплатит компенсацию Бен Арфа: суд признал клуб виновным в давлении на игрока

Бывший игрок судился с французским клубом.
Сегодня, 16:31
Бен Арфа / Getty Images
Бен Арфа / Getty Images

Хатем Бен Арфа когда-то считался большим талантом, но многие согласятся, что его он реализовал далеко не полностью. Одним из этапов его карьеры был ПСЖ.

Тем не менее, в Париже он также провалился, но причина была очень интересной – его отстранили от работы в первой команде из-за конфликтов внутри клуба. Француз оскорбил эмира Катара, что не понравилось руководству клуба.

Поэтому Бен Арфа судился с клубом и в конце концов выиграл дело против клуба в апелляционном суде Парижа, сообщает Get French Football News.

ПСЖ признали виновными и теперь клуб должен выплатить игроку компенсацию в размере 100 тысяч евро. Ранее Бен Арфа хотел получить от парижан 7-8 млн евро – именно в такую сумму он оценил возможные бонусы, которые мог получить по контракту, если бы ему разрешали играть.

Напомним, что сегодня, 8 марта, ПСЖ сыграет в 1\8 финала Лиги чемпионов против Баварии. Онлайн-трансляция матча будет доступна на ISPORT.


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