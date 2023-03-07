Бавария - ПСЖ: текстовая трансляция 1/8 финала Лиги чемпионов

Европейские гранды встретятся в плей-офф Лиги чемпионов. Следи за событиями этого противостояния в текстовой трансляции на ISPORT.ua.

В среду, 8 марта, в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов Бавария (Германия) на своем поле примет ПСЖ (Франция).

Клубы претендуют на победу в турнире, а выбить одного из конкурентов на первой стадии плей-офф - огромное достижение. Несмотря на минимальную победу мюнхенцев в первой игре, у парижан есть все шансы, чтобы пробиться в следующий этап.

Матч состоится на стадионе Альянц Арена (Мюнхен). Начало встречи - 22:00 по киевскому времени.

Текстовая трансляция матча Лиги чемпионов Бавария - ПСЖ

Онлайн-трансляция будет доступна 8 марта, 22:00 по Киеву

Трансляция матча будет доступна в этой новости 8 марта и начать смотреть ее онлайн можно, начиная с 22:00 по Киеву. Онлайн трансляция будет проходить бесплатно и любой желающий может присоединиться.

Кроме того, в Украине поединок Лиги чемпионов в прямом эфире будет показан на платформе Megogo. На ISPORT.ua также будет доступна видео трансляция встречи.

Парижский клуб вышел в плей-офф со второго места, набрав 14 очков. По итогу групповой стадии им удалось обойти Ювентус и Маккаби Хайфу, но Бенфика заняла первую строчку.

Бавария пробилась в следующий раунд Лиги чемпионов с первого места, набрав максимальное количество очков - 18. Они успешно завершили групповой этап, добыв победы над Барселоной, Интером и Викторией Плезнь.

В своей истории ПСЖ и Бавария встречались 13 раз. Во всех этих играх всегда был победитель: 7 побед у немецкой команды, а шесть у парижан. Отметим, что в первой встречи 1/8 финала Лиги чемпионов Бавария на выезде обыграла ПСЖ благодаря голу Комана.