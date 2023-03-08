Одна из лучших теннисисток в истории: Игроки Вест Хэма оригинально поздравили женщин с праздником

В среду, 8 марта, празднуется Международный женский день. Английский Вест Хэм поздравил прекрасную половину мира с праздником.

Футболисты "молотобойцев" вышли на тренировку в форме, на спине которой написаны имена женщин, которые их вдохновляют.

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Пятнадцать игроков команды отдали уважение матерям, в том числе капитан Деклан Райс, Найеф Агерд и Пабло Форнальс. Однако забавным поступком отметился нападающий Майкл Антонио, который выбрал 23-кратную чемпионку Большого шлема по теннису Серену Уильямс в качестве своей вдохновляющей фигуры.

Серена, возможно, была величайшей теннисисткой своего поколения и действительно показала, на что вы способны, если сосредоточитесь на чем-то и поверите в себя. Ее достижения действительно говорят сами за себя. Она такая талантливая личность. Мне удалось посмотреть, как Серена играет со своей сестрой Винус на Уимблдоне несколько лет назад, и это было воодушевляюще - видеть такую ​​талантливую спортсменку в действии. Она является образцом для подражания для многих спортсменов, болельщиков и людей во всем мире.

To celebrate #IWD2023, our players wore tops bearing the names of the special women in their lives 💜 pic.twitter.com/YYRN3nUvBH — West Ham United (@WestHam) March 8, 2023

Ранее сообщалось, что футболист Ман Сити пьяным цеплялся к женщинам и показывал половой орган в баре.