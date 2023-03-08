iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Одна из лучших теннисисток в истории: Игроки Вест Хэма оригинально поздравили женщин с праздником

"Молотобойцы" отдали уважения второй половине мира.
Вчера, 23:00
Вест Хэм / Getty Images
Вест Хэм / Getty Images

В среду, 8 марта, празднуется Международный женский день. Английский Вест Хэм поздравил прекрасную половину мира с праздником.

Футболисты "молотобойцев" вышли на тренировку в форме, на спине которой написаны имена женщин, которые их вдохновляют.

Читай также: Холанд креативно поздравил своих поклонниц с 8 марта

Пятнадцать игроков команды отдали уважение матерям, в том числе капитан Деклан Райс, Найеф Агерд и Пабло Форнальс. Однако забавным поступком отметился нападающий Майкл Антонио, который выбрал 23-кратную чемпионку Большого шлема по теннису Серену Уильямс в качестве своей вдохновляющей фигуры.

Серена, возможно, была величайшей теннисисткой своего поколения и действительно показала, на что вы способны, если сосредоточитесь на чем-то и поверите в себя. Ее достижения действительно говорят сами за себя. Она такая талантливая личность.

Мне удалось посмотреть, как Серена играет со своей сестрой Винус на Уимблдоне несколько лет назад, и это было воодушевляюще - видеть такую ​​талантливую спортсменку в действии. Она является образцом для подражания для многих спортсменов, болельщиков и людей во всем мире.

Ранее сообщалось, что футболист Ман Сити пьяным цеплялся к женщинам и показывал половой орган в баре.


Статьи по теме

Футболисты МЮ недовольны поведением Бруну после разгрома от Ливерпуля Футболисты МЮ недовольны поведением Бруну после разгрома от Ливерпуля
Бавария - ПСЖ: видео голов и лучших моментов матча Лиги чемпионов Бавария - ПСЖ: видео голов и лучших моментов матча Лиги чемпионов
ESL Pro League Season 17: FaZe легко победили Rooster, OG тяжело одолели 00 Nation ESL Pro League Season 17: FaZe легко победили Rooster, OG тяжело одолели 00 Nation
Наставник Фейеноорда: Я считаю, что Шахтер сильнее Наставник Фейеноорда: Я считаю, что Шахтер сильнее
Помочь журналистам

Видео

Бавария - ПСЖ: видео голов и лучших моментов матча Лиги чемпионов
Бавария - ПСЖ: видео голов и лучших моментов матча Лиги чемпионов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк впервые в карьере вошла в топ-40, Ястремская потеряла несколько десятков позиций
просмотров
Биатлон-2022/2023: расписание гонок этапа в Эстерсунде
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
просмотров

Последние новости

Вчера, 23:37
Европа23:37
Футболисты МЮ недовольны поведением Бруну после разгрома от Ливерпуля
Лига Чемпионов23:37
Бавария - ПСЖ: видео голов и лучших моментов матча Лиги чемпионов
Киберспорт23:12
ESL Pro League Season 17: FaZe легко победили Rooster, OG тяжело одолели 00 Nation
Лига Европы23:09
Наставник Фейеноорда: Я считаю, что Шахтер сильнее
Бокс23:04
Джервонта Дэвис - Райан Гарсия: видео огненной битвы взглядов
Европа23:00
Одна из лучших теннисисток в истории: Игроки Вест Хэма оригинально поздравили женщин с праздником
Лига Чемпионов22:56
Бавария выбила Месси и Мбаппе из Лиги чемпионов
Игровые22:35
Украина не сумела обыграть Нидерланды в квалификации чемпионата мира 2024 по футзалу
Европа22:35
Ювентус обжалует снятие очков с клуба
Еврокубки22:30
Прометей добыл победу в Еврокубке, обыграв немецкий Ульм
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK