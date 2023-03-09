Манчестер Сити лидирует в гонке за защитника РБ Лейпцига

Центрбек РБ Лейпцига Йошко Гвардиол может летом перебраться в топ-клуб АПЛ. Об этом сообщает издание Daily Mail.

На хорватского защитника претендуют Манчестер Сити, Ливерпуль и Челси. "Горожане" лидируют в гонке за футболиста, обозначив его главной целью на это лето.

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Отметим, "быки" хотят выручить за 21-летнего игрока не менее 100 млн евро.

В текущем сезоне на счету Гвардиола 21 матч в рамках Бундеслиги, в которых футболист не отличился результативными действиями.