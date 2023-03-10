Ламборгини Aventador звезды МЮ увезли на эвакуационном грузовике

Журналисты стали свидетелями интересного события - эвакуационный грузовик забрал с улицы шикарный автомобиль Lamborghini Aventador, это произошло в Чешире.

Сообщается, что автомобиль принадлежит звездному вингеру Манчестер Юнайтед Антони, который часто ездит на авто на базу Юнайтед.

Источник: The Sun

Источник: The Sun

Источник: The Sun

Источник: The Sun

Авто стоит 337 000 фунтов стерлингов.

Ранее бразилец также ездил за рулем BMW X6, но в новогоднюю ночь он стал участником ДТП, в котором не пострадал сам, но авто получило повреждения.

Уже после эвакуации Ламборгини Антони принял участие в матче Лиги Европы против Бетиса, в котором отличился прекрасным взятием ворот..