Ламборгини Aventador звезды МЮ увезли на эвакуационном грузовике
Машину Антони забрали на улице.
Журналисты стали свидетелями интересного события - эвакуационный грузовик забрал с улицы шикарный автомобиль Lamborghini Aventador, это произошло в Чешире.
Сообщается, что автомобиль принадлежит звездному вингеру Манчестер Юнайтед Антони, который часто ездит на авто на базу Юнайтед.
Авто стоит 337 000 фунтов стерлингов.
Ранее бразилец также ездил за рулем BMW X6, но в новогоднюю ночь он стал участником ДТП, в котором не пострадал сам, но авто получило повреждения.
Уже после эвакуации Ламборгини Антони принял участие в матче Лиги Европы против Бетиса, в котором отличился прекрасным взятием ворот..