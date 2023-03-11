iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Специя - Интер 2:1 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Италии 10.03.2023

Старт очередного тура в Италии подарил сенсацию.
Сегодня, 08:19
Специя - Интер / Getty Images
Специя - Интер / Getty Images

В рамках 26-го тура чемпионата Италии Специя на своем поле принимала Интер. Сенсационную победу добыли хозяева - 2:1.

На старте второго тайма Мальдини открыл счет в матче, забив на 55-й минуте встречи.

В концовке поединка Ромелу Лукаку сравнял счет, реализовав пенальти. Казалось, что все идет к ничье, но на последних минутах украинский полузащитник Специи Виктор Коваленко заработал пенальти, который реализовал Нзола. Интер не успел спастись за последние минуты игры.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Специя - Интер:

Специя - Интер 2:1
Голы: Мальдини, 55, Нзола, 87 пен - Лукаку, 83 пен

Специя: Дронговски, Амьян, Николау, Кальдара, Ампаду, Висьневски, Бурабия, Журковски (Экдаль, 46), Агудело (Коваленко, 67), Шомуродов (Мальдини, 46), Нзола, Джаси (Феррер, 81).

Интер: Ханданович, Дармиан (Карбони, 80), Д`Амброзио (Думфрис, 66), Ачерби, Бастони, Гозенс (Димарко, 66), Мхитарян (Джеко, 66), Брозович, Барелла (Чалханоглу, 66), Лукаку, Мартинес.

Предупреждения: Джаси (6), Кальдара (12), Николау (71).


Статьи по теме

Вратарь-герой сборной Аргентины признался, что не любит серии пенальти Вратарь-герой сборной Аргентины признался, что не любит серии пенальти
Александр Усик - Тайсон Фьюри: прогноз на титульный бой Александр Усик - Тайсон Фьюри: прогноз на титульный бой
Нганну завил, что имеет устную договоренность о бое с Уайлдером Нганну завил, что имеет устную договоренность о бое с Уайлдером
ESL Pro League Season 17: матч Rooster - 00Nation и противостояние NiP с OG ESL Pro League Season 17: матч Rooster - 00Nation и противостояние NiP с OG
Помочь журналистам

Видео

Криштиану "психанул" после первого поражения в Ан-Насре
Криштиану "психанул" после первого поражения в Ан-Насре

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк впервые в карьере вошла в топ-40, Ястремская потеряла несколько десятков позиций
просмотров
Биатлон-2022/2023: в Эстерсунде состоятся эстафеты
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина отдалилась от 13-го места
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Европа12:22
Вратарь-герой сборной Аргентины признался, что не любит серии пенальти
Бокс12:15
Александр Усик - Тайсон Фьюри: прогноз на титульный бой
Бокс11:55
Нганну завил, что имеет устную договоренность о бое с Уайлдером
Киберспорт11:31
ESL Pro League Season 17: матч Rooster - 00Nation и противостояние NiP с OG
Украина11:20
Похвастался мышцами: Селезнев поделился в соцсетях фотографией из тренажерного зала
Киберспорт10:58
ESL Pro League Season 17: Rooster - 00Nation, OG - NiP в матче за последний шанс
Европа10:50
Барселону могут исключить из еврокубков
Другие10:42
Parimatch: Наш бренд был создан украинцами и развивается благодаря украинцам
Европа10:29
Бензема - о словах Дешама: Какая дерзость
Олимпийские игры10:25
Правительство Великобритании призвало спонсоров Олимпиады оказать давление на МОК с целью недопуска россиян
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK