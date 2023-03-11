Специя - Интер 2:1 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Италии 10.03.2023

В рамках 26-го тура чемпионата Италии Специя на своем поле принимала Интер. Сенсационную победу добыли хозяева - 2:1.

На старте второго тайма Мальдини открыл счет в матче, забив на 55-й минуте встречи.

В концовке поединка Ромелу Лукаку сравнял счет, реализовав пенальти. Казалось, что все идет к ничье, но на последних минутах украинский полузащитник Специи Виктор Коваленко заработал пенальти, который реализовал Нзола. Интер не успел спастись за последние минуты игры.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Специя - Интер:

Специя - Интер 2:1

Голы: Мальдини, 55, Нзола, 87 пен - Лукаку, 83 пен

Специя: Дронговски, Амьян, Николау, Кальдара, Ампаду, Висьневски, Бурабия, Журковски (Экдаль, 46), Агудело (Коваленко, 67), Шомуродов (Мальдини, 46), Нзола, Джаси (Феррер, 81).

Интер: Ханданович, Дармиан (Карбони, 80), Д`Амброзио (Думфрис, 66), Ачерби, Бастони, Гозенс (Димарко, 66), Мхитарян (Джеко, 66), Брозович, Барелла (Чалханоглу, 66), Лукаку, Мартинес.

Предупреждения: Джаси (6), Кальдара (12), Николау (71).